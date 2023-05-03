Михаил Мудрик получил не слишком теплый прием на Эмирейтс в матче 34 тура АПЛ Арсенал – Челси (3:1).

Вингер сборной Украины начал игру в запасе. Во втором тайме, при счете 3:1 в пользу Арсенала, Фрэнк Лэмпард выпустил Мудрика на поле. Шла 71 минута игры.

Лень Зинченко и крошечная дуэль с Мудриком в видеообзоре матча Арсенал – Челси – 3:1

Публика на стадионе встретила Михаила не слишком тепло. Украинец регулярно получал порцию свиста, когда находился с мячом. Не обошлось и без песен со словами: "Тебе нужно было переходить в Арсенал". А в одном из эпизодов Мудрику засветили в лицо лазером – к такому вингеру точно не привык за время выступлений в чемпионате Украины.

После игры Михаил не обошел вниманием этот момент. "Ничего страшного", – написал украинец в Instagram, добавив фото момента с лазером.

Как известно, зимой Мудрик хотел перейти именно в Арсенал, однако Челси в момент начал переговоры с Шахтером и перехватил украинца. "Пенсионеры" заплатили за Мудрика 70 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может возрасти до 100 миллионов. Вингер сыграл за "синих" 14 поединков, отдал 2 ассиста.

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