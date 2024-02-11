"Зинченко не в форме": Артета объяснил отсутствие украинца и еще 3 звезд Арсенала
Главный тренер Арсенала Микель Артета имел ограниченный выбор состава перед матчем 24-го тура АПЛ против Вест Хэма.
Александр Зинченко не успел восстановиться после травмы, но это далеко не единственная потеря "канониров".
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"Алекс не в форме. Жоржиньо не тренировался почти целую неделю, потому что у него была определенная проблема. Ему понадобилось дополнительное время на восстановление. Габи Жезус пока недоступен. Эмиль Смит-Роу подвернул лодыжку на тренировке, поэтому он также отсутствует", – цитирует Артету пресс-служба Арсенала.
"Канониры" обязаны выигрывать у Вест Хэма, поскольку Ливерпуль оторвался на 5 очков, а Ман Сити на 3.
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