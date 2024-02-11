Вест Хэм принимает Арсенал в 24-м туре АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Вест Хэм – Арсенал стартовал в 16:00 по киевскому времени. Команда Микеля Артеты занимает третье место в АПЛ (49 очков). Вест Хэм идет 8-м (36 баллов и 4-матчевая серия без побед в чемпионате). Поединок первого круга на Эмирейтс завершился победой подопечных Дэвида Мойеса (2:0).

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Где смотреть матч Вест Хэм – Арсенал? Онлайн-трансляция игры доступна на Setanta Sports. Следить за основными событиями поединка чемпионата Англии можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Вест Хэм:

Арсенал: