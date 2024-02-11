Олександр Зінченко не встиг відновитися після травми, але це далеко не єдина втрата "канонірів".

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"Алекс не у формі. Жоржінью не тренувався майже цілий тиждень, тому що у нього була певна проблема. Йому знадобився додатковий час на відновлення. Габі Жезус наразі недоступний. Еміль Сміт-Роу підвернув щиколотку на тренуванні, тому він також відсутній", – цитує Артету прес-служба Арсенала.

"Каноніри" зобов'язані вигравати у Вест Хема, оскільки Ліверпуль відірвався на 5 очок, а Ман Сіті на 3.

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