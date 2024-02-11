Вест Хем приймає Арсенал в 24-му турі АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Вест Хем – Арсенал стартував о 16:00 за київським часом. Команда Мікеля Артети посідає третє місце в АПЛ (49 очок). Вест Хем іде 8-м (36 балів і 4-матчева серія без перемог у чемпіонаті). Поєдинок першого кола на Емірейтс завершився перемогою підопічних Девіда Мойєса (2:0).

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Де дивитися матч Вест Хем – Арсенал? Онлайн-трансляція гри доступна на Setanta Sports. Стежити за основними подіями поєдинку чемпіонату Англії можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Вест Хем:

Арсенал: