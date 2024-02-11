"Очень сложно сказать, какие команды будут бороться за чемпионство, поскольку английская Премьер-лига – самая напряженная лига в мире. Нам нужно сосредоточиться на своей игре и сделать все возможное, чтобы добиться успеха.

Травма Зинченко: спортивный врач рассказал о сложности повреждения лидера Арсенала

В чем секрет Арсенала, который не проиграл ни одной из команд "большой шестерки" в АПЛ? Дело не только в успешных дуэлях с лидерами. Каждая игра сложная, и нам нужно адаптироваться к каждому сопернику и быть готовыми к каждому из них.

Насколько мне комфортно адаптироваться к различным ролям на поле? Я уже много раз отвечал на эти вопросы, но скажу, что где бы меня ни увидел мой тренер, я везде готов играть, даже в воротах.

Я постараюсь вернуться как можно быстрее, чтобы помочь своей команде", – цитирует Зинченко VBET News.

Напомним, Александр не смог завершить матч 23-го тура АПЛ с Ливерпулем, отыграв лишь первый тайм (у украинца повреждение икроножной мышцы). Уже сегодня, 11 февраля, Арсенал сыграет против Вест Хэма. Начало встречи в 16:00

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