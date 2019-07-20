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Вулверхэмптон – Манчестер Сити: Зинченко в стартовом составе – вратарь "волков" получил шрам и не дал забить пенальти

14:55 108 Читати українською
Вулверхэмптон – Манчестер Сити: Зинченко в стартовом составе – вратарь "волков" получил шрам и не дал забить пенальти
Вулверхэмптон – Манчестер Сити 20 июля 2019: онлайн-трансляция матча

Вуверхемптон и Манчестер Сити разыгрывают Трофей Премьер-лига Азия. Александр Зинченко вышел в стартовом составе. Онлайн-трансляцию финального матча читайте на "Футбол 24".

 

В полуфинале АПЛ Азия Трофи Манчестер Сити разгромил Вест Хэм с Ярмоленко. Вулверхэмптон же еще увереннее разобрал на запчасти Ньюкасл. Сити выиграли 6 из последних 7-и матчей против "волков", сыграв вничью в предыдущем сезоне чемпионата Англии. Что интересно, за всю историю "горожане" одержали в личных встречах лишь на одну победу больше. Матч Вулверхэмптон – Манчестер Сити проходит на стадионе Хункоу в Шанхае, который вмещает 33 тысячи зрителей. Начало в 14:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити – Вест Хэм: Зинченко как двойной победитель, Ярмоленко транжирит супершансы, дебют 70-миллионного новичка

Составы команд:

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Отто, Беннет, Боли, Коуди, Дендокер, Гиббс-Уайт, Моутиньо, Хота, Невеш, Траоре

Манчестер Сити: Браво, Данило, Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Родри, Де Брюйне, Бернабе, Сане, Поведа-Окампо, Стерлинг

Безумное преимущество Сити с первых минут. Стерлинг, Ляпорт и компания имели прекрасные моменты - где-то не хватало точности, где-то спасал Патрисиу. Де Брюйне роскошно отдал в разрез на Рахима, а португальский голкипер "волков" ценой травмы не дал забить англичанину. Кто-то говорит, что предсезонные сборы не стоит оценивать серьезно? Пусть посмотрит, как отчаянно бьются Манчестер Сити и Вулверхэмптон в первые 15 минут! Руй Патрисиу наконец-то поднялся с газона, а его лицо теперь украшает шрам во всю щеку.

Сане после заброса с глубины на скорости прошел двух защитников, и Коуди пришлось фолить. Стерлинг взялся исполнять пенальти, однако пробил куда-то в направлении небес.

blog_ava
Ньюкасл обыграл беспомощный Вест Хэм, а Ярмоленко получил печальный вердикт от фанатов
14:35
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