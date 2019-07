Вулверхэмптон – Манчестер Сити: Зинченко в стартовом составе – вратарь "волков" получил шрам и не дал забить пенальти

В полуфинале АПЛ Азия Трофи Манчестер Сити разгромил Вест Хэм с Ярмоленко. Вулверхэмптон же еще увереннее разобрал на запчасти Ньюкасл. Сити выиграли 6 из последних 7-и матчей против "волков", сыграв вничью в предыдущем сезоне чемпионата Англии. Что интересно, за всю историю "горожане" одержали в личных встречах лишь на одну победу больше. Матч Вулверхэмптон – Манчестер Сити проходит на стадионе Хункоу в Шанхае, который вмещает 33 тысячи зрителей. Начало в 14:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити – Вест Хэм: Зинченко как двойной победитель, Ярмоленко транжирит супершансы, дебют 70-миллионного новичка

Составы команд:

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Отто, Беннет, Боли, Коуди, Дендокер, Гиббс-Уайт, Моутиньо, Хота, Невеш, Траоре

Манчестер Сити: Браво, Данило, Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Родри, Де Брюйне, Бернабе, Сане, Поведа-Окампо, Стерлинг

Here’s how we line up for the #PLAsiaTrophy final against @Wolves…



XI | Bravo, Danilo, Stones, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, De Bruyne (C), Bernabe, Sane, Poveda-Ocampo, Sterling.



@HaysWorldwide #mancity pic.twitter.com/RyQOzhcXTE