Гвардиола категорически ответил китайским СМИ относительно обвинений Манчестер Сити в неуважении к болельщикам

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола вступился за своих игроков, которых обвинили в неуважении к китайским болельщикам во время турне "горожан" в Поднебесной.

"Должен сказать, что я не согласен с критикой, это все неправда. Чтобы делать такие заявления, они должны точно знать, что случилось в клубе.

Манчестер Сити обвинили в напыщенности и неуважении к китайским болельщикам

Мы провели прекрасное время в Шанхае. Мы посвятили себя сотрудничеству в Китае. Люди из гостиницы и другие, которые просили нас о чем-либо – мы были готовы выполнить их просьбу.

Мы приехали сюда – это уникальный опыт, так как во время сезона нелегко прилететь в Азию. Мы познакомились с местной культурой, кухней, людьми.

Поэтому я не могу понять этих обвинений. Возможно, один журналист немного расстроился. Не знаю почему, но все это далеко от реальности", – цитирует Гвардиолу The Mirror.

Напомним, китайские СМИ отметили, что в отличие от Манчестер Сити, другие английские команды (Ньюкасл, Вулверхэмптон и Вест Хэм) вели себя в Поднебесной значительно приветливее и уделяли больше внимания фанатам.

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