Зинченко: Не люблю смотреть футбол

Самый дорогой игрок сборной Украины Александр Зинченко удивил поклонников отношением к просмотру футбольных трансляций.

"Я вообще не люблю смотреть футбол. Его и так слишком много в моей жизни. Я смотрю только некоторые матчи. У меня свой футбол, на котором я полностью сфокусирован.

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На несколько недель во время отпуска важно и вовсе отключиться от футбола, жить чем-то другим, чтобы вот эта оболочка эмоций опустошалась для новых эмоций. Иначе ты просто выгоришь и твоя эффективность будет низкой", – сказал Зинченко в интервью изданию НВ.

Напомним, в текущем сезоне Зинченко сыграл за Манчестер Сити 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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