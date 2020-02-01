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Зинченко назвал главную причину, которая мешает украинцам адаптироваться в иностранных чемпионатах

16:20 131 Читати українською
Зинченко назвал главную причину, которая мешает украинцам адаптироваться в иностранных чемпионатах
Александр Зинченко / Фото из открытых источников

Украинский легионер в составе Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о трудностях адаптации к жизни в Англии.

"Что такое ключ в Европу? Это прежде всего язык. Для многих это непреодолимый барьер. У тебя здесь нет столько друзей, сколько дома. Другой уровень футбола.

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Ты пришел – никто тебя не знает. Ты все должен доказывать сначала, с первого дня, как это было со мной в Манчестер Сити.

Ну хорошо, ты футболист из академии футбола Шахтера. Но футболистов из академий лондонского Арсенала или Челси, из Лестера здесь немало. А тут пришел я – ноунейм. Это психологически очень сложно. Очень. Теперь я адаптировался. Английский – на нем на бытовом уровне я говорил еще в школе", – рассказал Зинченко в интервью изданию НВ.

Напомним, в текущем сезоне Зинченко сыграл за Манчестер Сити 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом
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