"В этом сезоне мы восхищались Зинченко, и сегодня он был блестящим, пока Ливерпуль не сравнял счет.

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Он отлично владеет мячом, но подводит Арсенал в обороне в последнюю минуту. Если они снова станут командой, борющейся за четверку лучших, это будет гораздо более очевидным. Это произошло в первой игре сезона с Кристалом Пеласом, где Артета выпустил Тирни вместо Зинченко, и это повторилось сегодня, потому что он не доверяет ему на 100% при обороне", – цитирует Каррагера Sky Sports.

Напомним, что Арсенал упустил победу над Ливерпулем, пропустив гол от Фирмино в конце встречи. Матч завершился со счётом 2:2. Зинченко провел на поле 88 минут. Команда Артеты продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ с 73 баллами. Ливерпуль занимает восьмую строчку, имея в своем активе 44 очка.

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