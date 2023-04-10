"Цього сезону ми захоплювалися Зінченком, і сьогодні він був блискучим, поки Ліверпуль не зрівняв рахунок.

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Він чудово володіє м’ячем, але підводить Арсенал в обороні в останню хвилину. Якщо вони знову стануть командою, яка бореться за четвірку найкращих, це буде набагато очевиднішим. Це сталося в першій грі сезону з Крістал Пелас, де Артета випустив Тірні замість Зінченка, і це повторилося сьогодні, тому що він не довіряє йому на 100% при обороні", – цитує Карраґера Sky Sports.

Нагадаємо, що Арсенал втратив перемогу над Ліверпулем, пропустивши гол від Фірміно наприкінці зустрічі. Матч завершився з рахунком 2:2. Зінченко провів на полі 88 хвилин. Команда Артети продовжує лідирувати у турнірній таблиці АПЛ з 73 балами. Ліверпуль посідає восьму сходинку, маючи у своєму активі 44 очки.

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