Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков рассказал о ситуации с травмированными в лагере национальной команды.

"Уже есть потери. Бущан перенес операцию и выбыл на полтора месяца. Шапаренко вылетел на 7 месяцев.

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Также мне звонил Зинченко, он тоже получил травму – икроножной мышцы. Его не будет, две недели он не сможет играть. С Тарасом Степаненко все хорошо, у него была судорога. А так посмотрим", – сказал Петраков в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Ранее сообщалось, что Артета не исключает выход Зинченко в матче 8-го тура АПЛ против Брентфорда.

Напомним, сборная Украины в сентябрьском цикле проведет три матча в Лиге наций – дважды сыграет против сборной Шотландии (21 сентября – на выезде, 27 сентября – дома) и против команды Армении (24 сентября).

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