Украинец почему-то не едет в расположение национальной сборной, хотя до матча Лиги наций против Шотландии остается еще неделя. В то же время главный тренер Арсенала Микель Артета не исключает, что Александр уже в воскресенье (18 сентября) выйдет на поле в матче АПЛ против Брентфорда.

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"Нам нужно подождать до завтра, чтобы принять решение по Зинченко. Наше решение для международного перерыва не означает, что мы собираемся делать то же самое в эти выходные. Мы еще обсудим этот вопрос завтра", – цитирует Артету официальный сайт Арсенала.

Зинченко мог получить повреждение только на тренировке, поскольку последний официальный матч Арсенала был еще 8 сентября. Тогда украинец отыграл 20 минут в победном поединке ЛЕ против Цюриха (2:1).

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