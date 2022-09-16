Зинченко не поможет сборной Украины, но за Арсенал играть может – подозрительное решение клуба
Травма Александра Зинченко оказалась не столь серьезной, как могло показаться на первый взгляд.
Украинец почему-то не едет в расположение национальной сборной, хотя до матча Лиги наций против Шотландии остается еще неделя. В то же время главный тренер Арсенала Микель Артета не исключает, что Александр уже в воскресенье (18 сентября) выйдет на поле в матче АПЛ против Брентфорда.
Зинченко не поможет сборной Украины в Лиге наций – очередная потеря Петракова в последний момент
"Нам нужно подождать до завтра, чтобы принять решение по Зинченко. Наше решение для международного перерыва не означает, что мы собираемся делать то же самое в эти выходные. Мы еще обсудим этот вопрос завтра", – цитирует Артету официальный сайт Арсенала.
Зинченко мог получить повреждение только на тренировке, поскольку последний официальный матч Арсенала был еще 8 сентября. Тогда украинец отыграл 20 минут в победном поединке ЛЕ против Цюриха (2:1).
Зинченко ворвался в топ-3 зарплат Арсенала, одна из звезд все еще зарабатывает "копейки" – СМИ раскрыло доходы команды