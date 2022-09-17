Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков розповів про ситуацію з травмованими у таборі національної команди.

"Вже є втрати. Бущан переніс операцію та вибув на півтора місяці. Шапаренко вилетів на 7 місяців.

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Також мені телефонував Зінченко, він теж отримав травму – литкового м‘яза. Його не буде, два тижні він не може грати. З Тарасом Степаненком все добре, у нього була судома. А так подивимося", – сказав Петраков у коментарі YouTube-каналу УАФ.

До слова, раніш повідомлялось, що Артета не виключає вихід Зінченка у матчі 8-го туру АПЛ проти Брентфорда.

Нагадаємо, збірна України у вересневому циклі проведе три матчі у Лізі націй – двічі зіграє проти збірної Шотландії (21 вересня – на виїзді, 27 вересня – вдома) та проти команди Вірменії (24 вересня).

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