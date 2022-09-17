"Мы никого не боимся, всех уважаем, но мы также знаем, за кого мы играем. Я знаю наш потенциал и знаю, в какой футбол мы можем играть. За результат не могу ничего говорить, но я могу пообещать всем украинцам, что мы отдадим все силы и сделаем так, чтобы нашим болельщикам было за нас не стыдно. Результат посмотрим, какой будет, но я знаю, что если ты отдаешь все силы в футболе, то результат потом приходит.

Сборная Украины провела первую тренировку в Польше перед матчами Лиги наций

Шотландцы будут хотеть реванша? Я думаю, что прошлая игра – это уже история. Сейчас другой период, другой турнир. Готовимся, как и ко всем играм, с настроем. Когда все соберемся, когда все ребята подъедут, главный тренер скажет нам, за счет чего мы сможем победить, как нам нужно играть. Подготовка продолжается, рад видеть всех ребят, конечно соскучился.

Отсутствие Шапаренко, Бущана, Зинченко и других усложняет работу. Эти ребята много значат, но травмы в футболе – это такая вещь, что от этого никто не застрахован. Мы все желаем ребятам скорейшего выздоровления, мы все их ждем. Но сейчас нам придется играть без них. Это будет шанс для других игроков показать тренерскому штабу, что они тоже готовы. Конечно, нам будет их не хватать, но это футбол и нам нужно готовиться и думать, как играть без них.

Я могу сказать от всей команды и персонала сборной, что мы благодарны нашим защитникам. Если бы не они, ничего бы не было – ни футбола, ничего. Мы благодарны за то, что они делают для наших семей, защищают. Мы не должны говорить, что нам тяжело, потому что кому действительно тяжело, так это нашим воинам, но я не видел, чтобы они говорили, как они устали. Мы тоже не имеем право это делать. Мы должны отдать все силы на футбольном поле, чтобы люди хоть на 90 минут отвлеклись от всего этого и смогли просто порадоваться успехам национальной сборной", – сказал Ярмоленко в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, сборная Украины в сентябрьском цикле проведет три матча в Лиге наций – дважды сыграет против сборной Шотландии (21 сентября – на выезде, 27 сентября – в Польше) и против команды Армении (24 сентября).

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