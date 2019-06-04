Зинченко: Нужно молодых игроков отпускать в Европу, а не "мариновать" арендами в украинских клубах

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко дал совет клубам УПЛ относительно развития молодых талантов.

"На самом деле у нас очень талантливая молодежь. Думаю, следующее поколение будет давать свои плоды, но чтобы пожинать эти плоды, нужно отпускать этих игроков в Европу, а не держать за решеткой до 30 лет по арендам.

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Такого характера, как у нас, наверное, нет ни у кого, а я видел много ребят из разных стран. Нас куда ни кинь, мы везде вылезем, а они больше привыкли к тепличным условиям. Но это я говорю не о всех, а в общем.

Не все всегда зависит от игрока, ведь клубы подписывают пятилетние контракты, но если клуб на тебя не рассчитывает, то почему нельзя его отправить туда, где он будет расти. Затем же вы сможете забрать его обратно. Это больше вопрос к клубам, а не игрокам. Я понимаю так: если клуб подписывает долгосрочный контракт, значит, он рассчитывает на игрока, если же нет, то они его "маринуют" по арендам в различных украинских клубах", – сказал Зинченко в программе "TРЕНДЕЦ".

Напомним, 22-летний Зинченко по итогам прошлого сезона завоевал золотые медали АПЛ, а также помог Манчестер Сити завоевать Кубок Лиги и Кубок Англии.

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