Зинченко назвал причину великолепной атмосферы в сборной Украины

Полузащитник Александр Зинченко рассказал об отношениях между игроками сборной Украины.

"Думаю, чувство юмора играет важную роль. Но не у всех оно есть. Думаю, каждый раз, когда я приезжаю в сборную, этот уровень повышается. Если бы меня еще не смешили на заднем плане, было бы вообще замечательно. Яремчук только что стоял, кривлялся.

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Реакция мамы на мой гол Литве? Она отметила день рождения в кругу близких. Конечно, была счастлива. Это было слышно в телефонном разговоре после матча, потому что до игры мы обычно не созваниваемся, не списываемся. У нас это как традиция", – сказал Зинченко в комментарии ПроФутбол.

Напомним, именно игрок Манчестер Сити начал разгром Литвы в гостевом матче отбора на Евро-2020.

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