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Зинченко назвал причину великолепной атмосферы в сборной Украины

20:46 255 Читати українською
Зинченко назвал причину великолепной атмосферы в сборной Украины
Радость игроков сборной Украины / Scanpix

Полузащитник Александр Зинченко рассказал об отношениях между игроками сборной Украины.

 
Александр Зинченко 7’
Марлос 27’
Руслан Малиновский 62’
7’ Александр Зинченко
27’ Марлос
62’ Руслан Малиновский

"Думаю, чувство юмора играет важную роль. Но не у всех оно есть. Думаю, каждый раз, когда я приезжаю в сборную, этот уровень повышается. Если бы меня еще не смешили на заднем плане, было бы вообще замечательно. Яремчук только что стоял, кривлялся.

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Реакция мамы на мой гол Литве? Она отметила день рождения в кругу близких. Конечно, была счастлива. Это было слышно в телефонном разговоре после матча, потому что до игры мы обычно не созваниваемся, не списываемся. У нас это как традиция", – сказал Зинченко в комментарии ПроФутбол.

Напомним, именно игрок Манчестер Сити начал разгром Литвы в гостевом матче отбора на Евро-2020.

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Сборная Украины Видеоновости Александр Зинченко Александр Зинченко Литва - Украина
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