"Возможно, буду забивать больше Месси", – Зинченко посвятил маме свой гол в ворота сборной Литвы

Автор первого мяча в ворота прибалтийцев поделился эмоциями от уверенной победы.

"Мы настраивались на такой результат. Для нас счет не имеет значения, поскольку мы взяли три очка. Была задача тренерского штаба нагнетать и давить на соперника. Были некоторые проблемы, но у нас в целом все получалось. Быстрый гол успокоил нас и снял напряженность.

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Его я хочу посвятить своей маме, у нее сегодня день рождения. Очень ее люблю и желаю ей крепкого здоровья. Все остальное будет. В прошлом году тоже забил на ее день рождения – чехам. Не знаю, что делать. Наверное, перед каждым матчем думать, что у мамы день рождения. Тогда, возможно, буду забивать больше, чем Месси.

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Конечно, непривычно было играть на синтетическом газоне. Непросто было адаптироваться к такому полю, однако оно было одно для всех. Спасибо болельщикам за поддержку, мы не чувствовали, что играем в гостях", - цитирует Зинченко Футбол1/2.

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