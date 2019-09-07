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"Возможно, буду забивать больше Месси", – Зинченко посвятил маме свой гол в ворота сборной Литвы

7 сентября 23:11 54 Читати українською
"Возможно, буду забивать больше Месси", – Зинченко посвятил маме свой гол в ворота сборной Литвы
Александр Зинченко / Сайт УАФ

Автор первого мяча в ворота прибалтийцев поделился эмоциями от уверенной победы.

 
Александр Зинченко 7’
Марлос 27’
Руслан Малиновский 62’
7’ Александр Зинченко
27’ Марлос
62’ Руслан Малиновский

"Мы настраивались на такой результат. Для нас счет не имеет значения, поскольку мы взяли три очка. Была задача тренерского штаба нагнетать и давить на соперника. Были некоторые проблемы, но у нас в целом все получалось. Быстрый гол успокоил нас и снял напряженность.

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Его я хочу посвятить своей маме, у нее сегодня день рождения. Очень ее люблю и желаю ей крепкого здоровья. Все остальное будет. В прошлом году тоже забил на ее день рождения – чехам. Не знаю, что делать. Наверное, перед каждым матчем думать, что у мамы день рождения. Тогда, возможно, буду забивать больше, чем Месси.

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Конечно, непривычно было играть на синтетическом газоне. Непросто было адаптироваться к такому полю, однако оно было одно для всех. Спасибо болельщикам за поддержку, мы не чувствовали, что играем в гостях", - цитирует Зинченко Футбол1/2.

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