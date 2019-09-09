Зінченко назвав запоруку чудової атмосфери в збірній України

Півзахисник Олександр Зінченко розповів про стосунки між гравцями збірної України.

"Гадаю, почуття гумору відіграє важливу роль. Але не у всіх воно є. Думаю, щоразу, коли я прибуваю у збірну, цей рівень підвищується. Якби мене ще не смішили на задньому плані, було б взагалі чудово. Яремчук щойно стояв, кривлявся.

"Може, забиватиму більше за Мессі", – Зінченко присвятив мамі свій гол у ворота збірної Литви

Реакція мами на мій гол Литві? Вона відсвяткувала день народження в колі близьких. Звичайно, була щаслива. Це було чутно в телефонній розмові після матчу, тому що до гри ми зазвичай не зідзвонюємося, не списуємося. У нас це як традиція", – сказав Зінченко в коментарі ПроФутбол.

Нагадаємо, саме гравець Манчестер Сіті розпочав розгром Литви у гостьовому матчі відбору на Євро-2020.

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