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Зінченко назвав запоруку чудової атмосфери в збірній України

20:44 524 Читать на русском
Зінченко назвав запоруку чудової атмосфери в збірній України
Радість гравців збірної України / Scanpix

Півзахисник Олександр Зінченко розповів про стосунки між гравцями збірної України.

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
Руслан Маліновський 62’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос
62’ Руслан Маліновський

"Гадаю, почуття гумору відіграє важливу роль. Але не у всіх воно є. Думаю, щоразу, коли я прибуваю у збірну, цей рівень підвищується. Якби мене ще не смішили на задньому плані, було б взагалі чудово. Яремчук щойно стояв, кривлявся.

"Може, забиватиму більше за Мессі", – Зінченко присвятив мамі свій гол у ворота збірної Литви

Реакція мами на мій гол Литві? Вона відсвяткувала день народження в колі близьких. Звичайно, була щаслива. Це було чутно в телефонній розмові після матчу, тому що до гри ми зазвичай не зідзвонюємося, не списуємося. У нас це як традиція", – сказав Зінченко в коментарі ПроФутбол.

Нагадаємо, саме гравець Манчестер Сіті розпочав розгром Литви у гостьовому матчі відбору на Євро-2020.

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Теги
Збірна України Відеоновини Олександр Зінченко Олександр Зінченко Литва - Україна
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