Давид Силва в своем твиттере сообщил, что решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 37 лет.

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Причиной стал разрыв передней крестообразной связки колена. Как правило, после подобных травм футболисты восстанавливаются от 6 до 9 месяцев. Учитывая возраст Силвы, восстановительный процесс может занять больше времени.

Напомним, бывший игрок Манчестер Сити и Валенсии выступает за баскский клуб с августа 2020-го. За это время он забил 7 голов и отдал 18 результативных передач в 93 матчах. Действующий контракт Силвы рассчитан до лета 2024 года.

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