"Футбол 24" продолжает следить за украинцами, которые выступают в испанской Ла Лиге. Оценка выступлений Цыганкова и Довбика в последнем туре, трансфер Яремчука – обо всем смотрите в видео на нашем YouTube-канале.

Статистические порталы довольно низко оценили выступление Виктора Цыганкова, который провел на поле 75 минут. Правда, не очень яркую игру украинца можно оправдать далеко не лучшим перфомансом Жироны. Цыганков получил основание от руководства клуба, которое подписало на его позицию Порту – вингер сразу принес победу.

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Довбик столкнулся с проблемами – нападающий все еще не привык к Ла Лиге и достаточно долго принимает решение. Украинец даже несмотря на это может стать игроком основы – легенда Жироны Кристиан Стуани все еще имеет возможность покинуть клуб.

А Роман Яремчук неожиданно присоединился к Валенсии, однако в матче против Алавеса не дебютировал. Украинец может столкнуться с проблемами, ведь сейчас "летучие мыши" – клуб-психушку, зависимый от прихотей владельца клуба. Подробнее об этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".