"Футбол 24" проанализировал игру Александра Зинченко и Анатолия Трубина за Арсенал и Бенфику соответственно в первом туре ЛЧ 2023/24.

В среду, 20 сентября, сразу два игрока сборной Украины, представляющие иностранные клубы, сыграли в первом туре Лиги чемпионов. Александр Зинченко приобщился к разгромной победе Арсенала над ПСВ, а Анатолий Трубин "привез" пенальти в проигранном матче Бенфика – Зальцбург. Тот 11-метровый австрийцы не забили, однако со второй попытки не промахнулись.

Фанаты Бенфики "подарили" Трубину порцию не слишком справедливого свиста, а после игры вратаря сборной Украины поддержал главный тренер Бенфики Рогер Шмидт.

Как сыграли украинцы в Лиге чемпионов в матчах первого тура – именно этому посвящен очередной выпуск на YouTube-канале "Футбол 24".

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