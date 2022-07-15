Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко все еще может сменить клубную прописку этим летом.

Арсенал начал второй круг переговоров о переходе Александра Зинченко, информирует Daily Mail.

Арсенал ведет переговоры с Ман Сити по Зинченко – авторитетный инсайдер о приоритетном интересе и позиции украинца

"Горожане" назвали цену, за которую готовы отпустить украинца – 35 млн фунтов стерлингов. Отметим, что сейчас самым дорогим трансфером среди украинцев является переход Андрея Шевченко в Челси – легенду тогда подписали за 30,8 млн фунтов.

Манчестер Сити после возможной продажи Зинченко хочет приобрести защитника Брайтона Марка Кукурелью, а также попытается найти замену Натану Аке, который может оказаться в Челси.

Украинец провел в Манчестер Сити 5 последних сезонов, в течение которых 4 раза выигрывал АПЛ и еще 6 разных трофеев.

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