Оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко все ще може змінити клубну прописку цього літа.

Арсенал розпочав другий раунд переговорів щодо переходу Олександра Зінченка, інформує Daily Mail.

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"Містяни" назвали ціну, за яку готові відпустити українця – 35 млн фунтів стерлінгів. Зазначимо, що наразі найдорожчим трансфером серед українців є перехід Андрія Шевченка у Челсі – легенду тоді підписали за 30,8 млн фунтів.

Манчестер Сіті після можливого продажу Зінченка хоче придбати оборонця Брайтона Марка Кукурелью, а також спробує знайти заміну Натану Аке, який може опинитись в Челсі.

Українець провів у Манчестер Сіті 5 останніх сезонів, протягом яких 4 рази вигравав АПЛ та ще 6 різних трофеїв.

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