Зінченко може стати найдорожчим українцем в історії – Арсенал не відмовляється від захисника Манчестер Сіті
Оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко все ще може змінити клубну прописку цього літа.
Арсенал розпочав другий раунд переговорів щодо переходу Олександра Зінченка, інформує Daily Mail.
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"Містяни" назвали ціну, за яку готові відпустити українця – 35 млн фунтів стерлінгів. Зазначимо, що наразі найдорожчим трансфером серед українців є перехід Андрія Шевченка у Челсі – легенду тоді підписали за 30,8 млн фунтів.
Манчестер Сіті після можливого продажу Зінченка хоче придбати оборонця Брайтона Марка Кукурелью, а також спробує знайти заміну Натану Аке, який може опинитись в Челсі.
Українець провів у Манчестер Сіті 5 останніх сезонів, протягом яких 4 рази вигравав АПЛ та ще 6 різних трофеїв.
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