ПСЖ заинтересован в услугах 26-летнего чемпиона мира, утверждает The Sun.

Лидера Аталанты сватают на место Зинченко – Манчестер Сити якобы ждет предложений по украинцу

Менди считался основным левым защитником Манчестер Сити в начале сезона, однако потерял доверие Гвардиолы. Дерзкая новогодняя вечеринка окончательно положила крест на перспективах француза. Он почти 3 месяца не выходил на поле в матчах АПЛ, тотально проиграв конкуренцию непрофильным Зинченко и Канселу. ПСЖ имеет определенные проблемы с левым флангом обороны, поэтому мог бы вернуть Менди на родину.

Добавим, что контракт Бенжамена с Манчестер Сити рассчитан до лета 2023, нынешняя цена за Transfermarkt – 28 млн евро.

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