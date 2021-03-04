ПСЖ зацікавлений у послугах 26-річного чемпіона світу, стверджує The Sun.

Лідера Аталанти сватають на місце Зінченка – Манчестер Сіті нібито чекає пропозицій щодо українця

Менді вважався основним лівим захисником Ман Сіті на початку сезону, однак втратив довіру Гвардіоли. Зухвала новорічна вечірка остаточно поклала хрест на перспективах француза. Він майже 3 місяці не виходив на поле в матчах АПЛ, тотально програвши конкуренцію непрофільним Зінченку та Канселу. ПСЖ має певні проблеми з лівим флангом оборони, тому міг би повернути Менді на батьківщину.

Додамо, що контракт Бенжамена з Манчестер Сіті розрахований до літа 2023 року, нинішня ціна за Transfermarkt – 28 млн євро.

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