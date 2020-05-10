Манчестер Сити охотится на Мишу

Хосеп Гвардиола лично заинтересован в том, чтобы молодая звезда французского футбола Эдуард Мишу перебрался на Туманный Альбион.

Полузащитник французского ПСЖ Эдуард Мишу в ближайшее время может сменить клуб, сообщает издание Sky Sports.

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17-летнего хавбека лично хочет видеть в составе Манчестер Сити испанский наставник "горожан". Англичане готовы сделать предложение французскому клубу уже сейчас и выкупить звездного тинейджера, которому остался год по контракту. Если ПСЖ не пойдет на предложенные условия – команда Зинченко попытается подписать его свободным агентом в 2021 году.

Интересно, что во Франции Эдуарда называют "новым Верратти" из-за манеры игры, ведь он, так же как и его звездный одноклубник, хорошо начинает атаки из глубины и старательно отрабатывает в обороне.

К слову, на Мишу уже не первый год охотятся топ-клубы Англии, Испании и Италии, среди которых называют также Барселону и Ювентус. Полузащитник выступает за ПСЖ U-19 и сборную Франции U-17.

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