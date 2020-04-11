Зинченко и еще 4 сенсационные трансферы Манчестер Сити – они разрушили ожидания

Александр Зинченко попал в своеобразный рейтинг Manchester Evening News. По мнению британского издания, успешность трансфера игрока сборной Украины не мог предвидеть практически никто.

Зинченко падает в цене, как и множество других футболистов планеты. Но именно в Манчестере под руководством Пепа Гвардиолы Алекс вырос на десятки миллионов евро, по версии того же Трансфермаркт. Трудно поверить, но с момента его перехода уже прошло почти 4 года. Журналист MEN Саймон Байковски составил рейтинг топ-5 игроков Манчестер Сити, которые в эпоху каталонского наставника отличились значительно большим влиянием на игру, чем кто-либо мог представить. Среди этих крупнейших хитов прошлого нашлось место и для украинца.

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Недаром Гвардиола приписывал аж 80% клубных успехов команде скаутов. Однако нетрудно приобрести таких игроков, как Эмерик Ляпорт или Родри за большие деньги, чтобы они трансформировали и сделали более совершенной твою игру. Искусством же было подписание тех игроков, от которых не ожидали такого большого вклада. Они росли и росли с каждым днем, компенсируя огромные трансферные неудачи, где на противоположном полюсе оказались столь дорогостоящие неудачники, как Эльяким Мангала или Вилфрид Бони.

Александр Зинченко (цена в 1,7 млн фунтов, 2016)

Наш футболист прибыл в первое трансферное окно Гвардиолы в Манчестере. Перспективного таланта приобрели на фоне его выступлений на Евро-2016, где был одним из светлых пятен сборной Украины. Конечно, 19-летнему Зине пришлось смириться с мгновенной арендой, которую английский СМИ называет "рядовой". В конце концов, ПСВ был не очень заинтересован в подготовке игрока, который не принадлежал нидерландском клубу. Сити же проявлял готовность к полноценной продаже украинца несколько раз. Скажем, с радостью приняли бы предложение Наполи уже следующим летом.

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Зинченко не просто остался, но и хорошо поработал, чтобы прорезать себе путь в команду Пепа. Однако спустя год манчестерские боссы охотно согласились на вариант продажи за 16 миллионов фунтов в Вулверхэмптон. Александр отказался и сделал левый фланг обороны своим, выиграв конкуренцию благодаря постоянным мучениям значительного более дорого Бенжамена Менди с его многосичленными травмами. Как награда за его труд – 5-летний контракт для полузащитника сборной Украины, подписанный в прошлом июне. "Одна из самых выгодных покупок Сити", – роскошный вердикт от манчестерского издания.

Фрэнк Лэмпард (бесплатно, 2014)

От легендарного полузащитника сборной Англии никогда не ожидали чего-то гораздо большего, чем тренировок в рамках подготовки к вояжу в МЛС, где его ждал Нью-Йорк Сити, клуб с теми же владельцами. Лэмпс уверял, что не хочет играть за другой клуб АПЛ после большой карьеры в Челси. Период в Манчестер Сити должен был стать лишь подготовительным к переезду в США, вместо этого в дебютной же игре Фрэнк стал джокером, забив решающий гол в ворота бывших партнеров после выхода на замену (1:1).

Настолько быстро стал неотъемлемой частью планов Мануэля Пеллегрини, что Сити предложил ему еще один краткосрочный контракт после января. Поэтому дебют в МЛС был отложен, а игрок подвергся гневу болельщиков Нью-Йорка. Лэмпард успел забить 8 голов, отдать 4 ассиста, добить до 600 матчей в Премьер-лиге и завершить сезон капитаном Манчестер Сити, где сыграл в итоге больше матчей, чем в Штатах.

Кевин де Брюйне (54 млн фунтов, 2015)

Можно спорить, способен ли рекордный трансфер иметь большее влияние, чем ожидалось, но он все равно стал меняющим игру. Хотя тогда, 5 лет назад, трансферы Сити воспринимали так, будто у них все еще больше денег, чем смысла. Де Брюйне, который приходил из Вольфсбурга, стоил на 16 миллионов больше Стерлинга, вырванного из Ливерпуля. Впрочем, Кевин уже в первый сезон выглядел блестяще, а под руководством Гвардиолы его игра перешла на уровень другой планеты.

MEN считает, что Де Брюйне, вне всяких сомнений, третий раз из пяти попыток возьмет награду "Игрок года" в Ман Сити (хотя и провел большую часть прошлого года травмированным), когда этот сезон наконец-то закончится. Бельгийский полузащитник стал лучшим примером того, как "блюз" тратили деньги правильным образом. Ведь те, кто раньше смеялись над суммой его трансфера, потом кусали локти, что не были столь сообразительными, как Сити.

Аарон Муй (бесплатно, 2016)

Судьбы Зинченко австралиец не повторил, так и не сыграв ни одного матча в Манчестер Сити Гвардиолы. Зато Муй остается ярким примером для тех, кто хочет использовать сеть City Football Group. Как и украинец, сразу же ушел в аренду в 2016 году. Аарон выбрал Хаддерсфилд, который тогда играл в Чемпионшипе. В команде Дэвида Вагнера он сиял, а следствием этого стала путевка в АПЛ, удивившая многих.

"Терьеры" были поражены настолько, что выкупили контракт хавбека за 10 миллионов фунтов. Муй впечатлил еще и Брайтон, куда перешел через несколько лет. Было сделано немало ошибок с игроками, которых привезли в Манчестер подобными путями, но Аарон – это образец для любого честолюбивого новичка, который стремится взять свое.

Фабиан Делф (8 млн фунтов, 2015)

Его подписали в то же трансферное окно, что де Брюйне и Стерлинга. Не играл такой роли, как упомянутый дуэт, но все равно стал более важным, чем выглядел на старте. Другие подобные трансферы, будь то Скотт Синклер из Суонси и Джек Родуэлл из Эвертона, не произвели впечатления. Поэтому на их фоне выгодно выделялся экс-капитан Астон Виллы, хотя преимущественно его роль сводилась к увеличению глубины состава, чтобы Яя Туре, Джеймс Милнер и Фернандиньо могли отдохнуть.

Затем карьера Делфа трансформировалась благодаря травме Мэнди в 2017 году. Фабиан стал весомой деталью Сити, который бил рекорд за рекордом, а в последние сезоны завоевывал 2 подряд титула чемпионов. Как показали документальный фильм от Amazon и текущий сезон – это еще и бесценная часть раздевалки, за которую почти отбили деньги летом.

Зинченко – лидер и креативный центр сборной Украины, благодаря его прогрессу нас считают темной лошадкой Евро