Рулевой Арсенала Микель Артета даже рад, что у него есть аж трое игроков на левый фланг защиты.

"Мы хотим создать конкуренцию на каждой позиции. Думаю, сделать их всех счастливыми невозможно. Когда играет один, то другой не так счастлив, как играющий постоянно.

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В этом сезоне слева мы уже попробовали Зинченко, Тирни и Томиясу. Я думаю, что все трое выступили действительно хорошо, когда выходили на поле. Это именно то, что нам нужно. В разных играх нам нужны разные вещи на этой позиции, и мы адаптируемся к каждому отдельному сопернику", – цитирует Артету пресс-служба Арсенала.

Напомним, Зинченко последние 5 матчей пропустил из-за травмы, но это не помешало Арсеналу выиграть все поединки. В трех матчах украинца подменял Тирни, а в двух Томиясу, который также может сыграть справа или в тройке центральных защитников.

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