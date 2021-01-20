Манчестер Сити одолел Астон Виллу (2:0) в перенесенном матче первого тура АПЛ и стал единоличным лидером турнирной таблицы.

Манчестер Сити – Астон Вилла – 2:0 – видео голов и обзор матча

Александр Зинченко, которого Гвардиола выпустил на замену уже на 28-й минуте вместо Уокера, провел достойный поединок и поздравил свою команду с выдающимся достижением в Instagram: "Три очка, сухая победа. Манчестер Сити снова на вершине АПЛ. Боремся до конца!".

В нынешнем сезоне АПЛ Зинченко сыграл в 5-ти матчах.

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