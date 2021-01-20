Зінченко: Манчестер Сіті знову на вершині АПЛ
20 січня 23:28 - Читать на русском
Український захисник Сіті Олександр Зінченко теж долучився до звитяги "містян".
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Манчестер Сіті здолав Астон Віллу (2:0) у перенесеному матчі першого туру АПЛ та став одноосібним лідером турнірної таблиці.
Манчестер Сіті – Астон Вілла – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Олександр Зінченко, якого Гвардіола випустив на заміну вже на 28-й хвилині замість Вокера, провів достойний поєдинок і привітав свою команду з визначним досягенням в Instagram: "Три очки, суха перемога. Манчестер Сіті знову на вершині АПЛ. Боремося до кінця!".
У нинішньому сезоні АПЛ Зінченко зіграв у 5-ти матчах.
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