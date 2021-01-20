Манчестер Сити встречался с Астон Виллой в рамках перенесенного матча 1 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Астон Вилла на Футбол 24.

Несмотря на тотальную доминацию Манчетсер Сити, гости пытались сдерживать набеги подопечных Гвардиолы. Лишь в конце встречи хозяева все же дожали соперника.

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На 79-й минуте "горожане" завладели мячом благодаря прессингу и Бернарду Силва мощным ударом издалека открыл счет. Незадолго до финального свистка Жезус удвоил преимущество Сити, реализовав пенальти.

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