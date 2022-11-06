Защитник Арсенала Александр Зинченко не может думать только о футболе даже в моменты триумфов, как сегодня против Челси (1:0).

"Прежде всего хочу поблагодарить всех за поддержку. Это была очень непростая игра, но очень важные три очка. Я надеюсь, что мы сможем продолжить в том же духе.

Возвращение Зинченко в видеообзоре матча Челси – Арсенал – 0:1

Всем, кому сейчас непросто в Украине, я не могу передать свои эмоции. Я хоть и далеко сейчас нахожусь, но я их чувствую. Мне очень тяжело и больно за всех наших украинцев, которые сейчас переживают этот непростой момент. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, мирного неба и веры в победу, потому что она обязательно будет", – сказал Зинченко в комментарии Setanta Sports.

Напомним, украинец вышел на поле впервые за месяц и помог Арсеналу одержать минимальную победу в матче против Челси.

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