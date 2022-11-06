Захисник Арсенала Олександр Зінченко не може думати лише про футбол навіть у моменти тріумфів, як сьогодні проти Челсі (1:0).

"Насамперед хочу подякувати всім за підтримку. Це була дуже непроста гра, але дуже важливі три очки. Я сподіваюся, що ми зможемо продовжити в тому ж дусі.

Повернення Зінченка у відеоогляді матчу Челсі – Арсенал – 0:1

Усім, кому зараз непросто в Україні, я не можу передати своїх емоцій. Я хоч і далеко зараз перебуваю, але я їх відчуваю. Мені дуже важко та боляче за всіх наших українців, які зараз переживають цей непростий момент. Я хочу побажати вам міцного здоров'я, мирного неба та віри у перемогу, бо вона обов'язково буде", – сказав Зінченко в коментарі Setanta Sports.

Нагадаємо, українець вийшов на поле вперше за місяць і допоміг Арсеналу здобути мінімальну перемогу в матчі проти Челсі.

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