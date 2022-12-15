Полузащитники сборной Украины Тарас Степаненко и Александр Зинченко вместе с несколькими экс-футболистами успешно завершили обучение для работы тренером.

Вместе с Зинченко и Степаненко дипломы тренера категории B получили такие экс-футболисты, как Виталий Мандзюк, Олег Голодюк, Руслан Фомин, Максим Малышев, Виталий Гавриш и Александр Акименко.

Ротань, Гусев и тренер скандального российского клуба – ряд известных специалистов получили дипломы УЕФА категории PRO

В общей сложности курс в Лицензионном центре Украинской ассоциации футбола завершили 28 человек. Для того чтобы начать обучение на категорию B, необходимо перед этим получить лицензию категории С.

С дипломом категории B можно работать в должности главного тренера команд Второй лиги или помощником наставника в Первой лиге Украины.

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