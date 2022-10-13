Ротань, Гусев и тренер скандального российского клуба – ряд известных специалистов получили дипломы УЕФА категории PRO
Ряд специалистов завершили обучение на курсах Центра лицензирования УАФ.
Накануне 19 тренеров получили во Львове дипломы УЕФА категории PRO, сообщает официальный сайт УАФ.
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Учеба стартовала 19 января 2021 года, но из-за полномасштабного вторжения России в Украину курсы задержались на два месяца. Кроме отечественных специалистов, обучение прошли слушатели из-за границы, в том числе из Бразилии, Австрии, Сербии и Лихтенштейна. С учетом этого фактора и общей ситуации, сложившейся в Украине в последние дни, завершающий этап лизензирования был проведен 10-12 октября на базе футбольного клуба Рух.
Дипломы получили: Владимир Белаков, Виктор Быцюра, Виктор Богатырь, Олег Венглинский, Роман Гнатив, Олег Гусев (Динамо), Олег Дейкунов, Жилмар Тадеу да Силва, Михаил Зарицкий, Игорь Климовский, Игорь Костюк (Динамо U-19), Елена Кудзиева, Виталий Левченко, Карло Николини, Руслан Ротань (сборная Украины U-21), Эрванд Сукиасян, Иван Федык, Желько Любенович и Николай Цымбал (Красава).
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