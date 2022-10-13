Накануне 19 тренеров получили во Львове дипломы УЕФА категории PRO, сообщает официальный сайт УАФ.

Степаненко получил новую специальность – хавбек сборной Украины завершил курс УЕФА "Футбольный менеджмент"

Учеба стартовала 19 января 2021 года, но из-за полномасштабного вторжения России в Украину курсы задержались на два месяца. Кроме отечественных специалистов, обучение прошли слушатели из-за границы, в том числе из Бразилии, Австрии, Сербии и Лихтенштейна. С учетом этого фактора и общей ситуации, сложившейся в Украине в последние дни, завершающий этап лизензирования был проведен 10-12 октября на базе футбольного клуба Рух.

Дипломы получили: Владимир Белаков, Виктор Быцюра, Виктор Богатырь, Олег Венглинский, Роман Гнатив, Олег Гусев (Динамо), Олег Дейкунов, Жилмар Тадеу да Силва, Михаил Зарицкий, Игорь Климовский, Игорь Костюк (Динамо U-19), Елена Кудзиева, Виталий Левченко, Карло Николини, Руслан Ротань (сборная Украины U-21), Эрванд Сукиасян, Иван Федык, Желько Любенович и Николай Цымбал (Красава).

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