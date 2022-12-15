Півзахисники збірної України Тарас Степаненко та Олександр Зінченко разом з кількома екс-футболістами успішно завершили навчання для роботи тренером.

Зінченко та Степаненко / фото з відкритих джерел

Разом з Зінченком та Степаненком дипломи тренера категорії B отримали такі екс-футболісти як Віталій Мандзюк, Олег Голодюк, Руслан Фомін, Максим Малишев, Віталій Гавриш та Олександр Акименко.

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Загалом, курс у Ліцензійному центрі Української асоціації футболу завершили 28 осіб. Для того, щоб почати навчання на категорію B, необхідно перед цим отримати ліцензію категорії С.

Зазначається, що з дипломом категорії B можна працювати на посаді головного тренера команд Другої ліги або помічником наставника у Першій лізі України.

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