Зинченко и Миколенко синхронно вышли в старте на матче АПЛ – украинцам будут противостоять сенсация сезона и Де Дзерби
3 января 21:06 - Читати українською
Сегодня украинские болельщики вынуждены разрываться между двумя матчами английской Премьер-лиги.
Александр Зинченко окончательно восстановился от травмы и во второй раз выйдет в старте Арсенала. Соперником "канониров" будет Ньюкасл, сенсационно идущий на третьей строчке АПЛ.
Виталий Миколенко также не вылезает из основы Эвертона. Левый защитник начинал с первых минут все 17 предыдущих матчей чемпионата, а сегодня выйдет против Брайтона. Напомним, "чаек" возглавляет экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби.
Оба поединка с участием украинских легионеров начнутся в 21:45 по Киеву.
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