Александр Зинченко окончательно восстановился от травмы и во второй раз выйдет в старте Арсенала. Соперником "канониров" будет Ньюкасл, сенсационно идущий на третьей строчке АПЛ.

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Saliba at the back

Odegaard in midfield

Martinelli on the wing



Let’s start 2023 positively pic.twitter.com/B1TN2fYDuQ — Arsenal (@Arsenal) January 3, 2023

Виталий Миколенко также не вылезает из основы Эвертона. Левый защитник начинал с первых минут все 17 предыдущих матчей чемпионата, а сегодня выйдет против Брайтона. Напомним, "чаек" возглавляет экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби.

Оба поединка с участием украинских легионеров начнутся в 21:45 по Киеву.

Лунин попал в стартовый состав Реала на первый матч Кубка Испании