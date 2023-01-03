Зінченко і Миколенко синхронно вийшли у старті на матчі АПЛ – українцям протистоятимуть сенсація сезону та Де Дзербі
21:06 - Читать на русском
Сьогодні українські вболівальники змушені розриватися між двома матчами англійської Прем'єр-ліги.
Олександр Зінченко остаточно відновився від травми і вдруге поспіль вийде у старті Арсенала. Суперником "канонірів" буде Ньюкасл, який сенсаційно йде на третій сходинці АПЛ.
Віталій Миколенко також не вилізає з основи Евертона. Лівий захисник розпочинав з перших хвилин усі 17 попередніх матчів чемпіонату, а сьогодні вийде проти Брайтона. Нагадаємо, "чайок" очолює екс-тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.
Обидва поєдинки за участю українських легіонерів розпочнуться о 21:45 за Києвом.
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