Сьогодні українські вболівальники змушені розриватися між двома матчами англійської Прем'єр-ліги.

Олександр Зінченко остаточно відновився від травми і вдруге поспіль вийде у старті Арсенала. Суперником "канонірів" буде Ньюкасл, який сенсаційно йде на третій сходинці АПЛ.

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Saliba at the back

Odegaard in midfield

Martinelli on the wing



Let’s start 2023 positively pic.twitter.com/B1TN2fYDuQ — Arsenal (@Arsenal) January 3, 2023

Віталій Миколенко також не вилізає з основи Евертона. Лівий захисник розпочинав з перших хвилин усі 17 попередніх матчів чемпіонату, а сьогодні вийде проти Брайтона. Нагадаємо, "чайок" очолює екс-тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Обидва поєдинки за участю українських легіонерів розпочнуться о 21:45 за Києвом.

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