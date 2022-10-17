Украинская киберспортивная организация NAVI провела шоу-матч по CS:GO, в котором опытные киберспортсмены сошлись с игроками сборной Украины по футболу и блоггерами.

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"Сине-желтых" представляли сразу два украинских легионера – полузащитник Арсенала Александр Зинченко и защитник Эвертона Виталий Миколенко, которые играли за разные команды. Борьба продолжалась до последнего раунда, но все закончилось ничьей.

Организаторам в течение трансляции удалось собрать более 794 тысяч гривен для социального проекта "Землячки" (диджитал-проект в поддержку женщин, защищающих Украину в борьбе с российскими оккупантами на фронте и в тылу).

За пожертвования зрители, сделавшие донат суммой от 100 гривен, могли получить 3 джерса NAVI, 2 флага Украины с подписями игроков, а также 2 вещи из новой коллекции мерча. Зритель, задонативший наибольшую сумму, получил уникальный подарок – серебряное украшение "NAVI Chain", существующее в единственном экземпляре.

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