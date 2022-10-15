Виталий Миколенко в десятый раз вышел в стартовом составе Эвертона – в сезоне 2022/23 украинец не пропустил еще ни одного поединка Премьер-лиги. На момент начала игры Тоттенхэм – Эвертон подопечные Антонио Конте набрали 19 очков и занимали 3 место. "Ириски" с 10-ю баллами шли на 12-й строчке турнирной таблицы.

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На неделе Тоттенхэм обыграл Айнтрахт в Лиге чемпионов и добыл лидерство в квартете. В стартовом составе "шпор" вышел Ришарлисон, который в прошлом сезоне был лидером атак Эвертона. Компанию бразильцу традиционно составили Харри Кейн и Сон Хын Мин.

Уже на первой минуте Миколенко в борьбе изрядно "вставил" Ришарлисону - экс-одноклубник украинца не сразу оклемался от такого приема, несколько секунд посидев на газоне. Тоттенхэм в первые минуты зажал гостей на половине поля. Эвертон только оборонялся, но "шпоры"все же находили моменты для ударов. Попытку Кейна заблокировал Тарковски, а Ришарлисон пробил выше после того, как Миколенко не успел накрыть бразильца.

Эвертон не мог даже выйти в центр поля. Дважды в течение минуты "ириски" потеряли мяч у собственной штрафной. Падение Сона в штрафной осталось без внимания арбитра, а перспективный штрафной испортил сам кореец, пробив в стенку. Дальний выстрел Кейна был заблокирован, а гости за половину тайма так и не смогли хоть раз пробить в сторону ворот Льориса. Впрочем, и Пикфорд в игру совсем не вступал – хозяева били только "в молоко".

Но первый же контрвыпад Эвертона вполне мог завершиться голом. Демарай Грей убежал от соперника, однако с острого угла пробил значительно выше. Наконец-то стало веселее – Кейн в штрафной убрал Миколенко, но Пикфорд вовремя выходом из ворот подстраховал украинца. Гости ответили двумя неточными ударами, а апелляции Ришарлисона о назначении пенальти арбитр Пол Тирни проигнорировал.

Эвертон на последних минутах тайма провел еще одну молниеносную контратаку. После ошибки Хейбьерга Онана выбежал почти один на один с Льорисом, но пробил выше! Лучший момент в матче упустили гости. Тоттенхэм контролировал игру, но едва не пропустил. В итоге, 0:0, супершанс Эвертона и только один удар в створ на две команды – итог первого тайма, в котором острее выглядели подопечные Конте. Хотя по xG на гол не наиграл никто – 0,57 против 0,45.

На старте второй половины игры Тоттенхэм потерял Ришарлисона. Бразилец ушел с поля, заметно прихрамывая. Напомним, до старта ЧМ-2022 остался месяц...

Тут же "шпоры" создали отличный момент. Кейн оторвался от Миколенко и пробил с лета – Пикфорд парировал, а Сон на добивании не попал. Тут же Гуйе прямой ногой грубо въехал в Хейбьерга. Только желтая, повезло сенегальцу. Присел на газон и Миколенко, принявший на себя удар Доэрти. Обошлось – украинец продолжил игру.

На 58-й минуте Тоттенхэм заработал пенальти. Пикфорд отбил мяч перед собой и сбил мчавшегося на добивание Кейна. Дуэль игроков сборной Англии выиграл нападающий "шпор" – 1:0 в пользу хозяев. Вина на пропущенном мяче полностью на кипере Эвертона, который сразу это осознал и извинился перед партнерами.

Пропущенный "ирисками" гол не изменил сценарий игры. Эвертон не торопился идти вперед, несмотря на отставание в счете. Абсолютная инертность подопечных Лэмпарда в атаке. На 81-й минуте Виталий Миколенко записал свою фамилию в протокол, получив желтую карточку за фол против Доэрти.

На 86-й минуте все стало ясно. Пьер-Эмиль Хейбьерг принял мяч в штрафной и положил в угол ворот Пикфорда. Кейн запустил в прорыв Бентанкура, Миколенко не успел заблокировать прострел, а хавбек сборной Дании поставил точку в матче. 20:4 по ударам, 7:0 по ударам в створ, 2,33 против 0,54 xG – атака команды Лэмпарда сегодня провалилась, а Пикфорд в решающий момент подвел в защите.

2:0 – Тоттенхэм набрал 23 очка и догнал Манчестер Сити, который свой матч против Ливерпуля сыграет в воскресенье. Подопечные Антонио Конте занимают 3-е место в АПЛ. У Эвертона осталось 10 баллов – это 14 позиция.

Виталий Миколенко отыграл довольно посредственный поединок. До травмы Ришарлисона именно украинец чаще всего оказывался рядом с бразильцем. Выходило так себе – минимум дважды нападающий выигрывал позицию и бил по воротам Пикфорда. Да и Харри Кейн однажды тоже эффектно убрал Виталия. Sofa Score назвала Миколенко худшим в защите Эвертона (6,4). WhoScored был еще строже – 6,0. Украинец провалился в единоборствах (2 выигранных из 7-ми), 4 раза потерял мяч и получил желтую. С позитива – высокая точность передач (92%, 44 точных паса с 48-ми).