Українська кіберспортивна організація NAVI провела шоу-матч з CS:GO, у якому досвідчені кіберспортсмени зійшлися з гравцями збірної України з футболу та блогерами.

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"Синьо-жовтих" представляли одразу два українські легіонери – півзахисник Арсенала Олександр Зінченко та захисник Евертона Віталій Миколенко, які грали за різні команди. Боротьба тривала до останнього раунду, проте все закінчилося нічиєю.

Організаторам протягом трансляції вдалось зібрати понад 794 тисячі гривень для соціального проекту "Землячки" (діджитал-проект на підтримку жінок, що захищають Україну в боротьбі з російськими окупантами на фронті та у тилу).

За пожертви глядачі, що зробили донат сумою від 100 гривень, могли отримати 3 джерсі NAVI, 2 прапори України з підписами гравців, а також 2 речі з нової колекції мерча. Глядач, що задонатив найбільшу суму, отримав унікальний подарунок – срібну прикрасу "NAVI Chain", що існує в єдиному екземплярі.

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