"Зинченко и Мартинелли? Они оба выбыли до конца сезона. Сколько продлится их реабилитация? У Габи достаточно неприятная травма.

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Нам нужно оценить на следующей неделе, как долго он выбудет, но это будет по крайней мере несколько недель. У Алекса проблема с икроножной мышцей. Он не сможет играть в следующих играх", – приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

Добавим, что и Зинченко, и Мартинелли являются ключевыми фигурами для Арсенала в этом сезоне. Александр сыграл в 33 матчах во всех соревнованиях, отметившись голом и 2 ассистами, а Габриэл в 46 поединках записал в свой актив 15 голов и 6 результативных передач.

"Канонирам" осталось провести 2 встречи в АПЛ – 20 мая с Ноттингем Форест и 28-го с Вулверхэмптоном.

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