"Зінченко та Мартінеллі? Вони обидва вибули до кінця сезону. Скільки триватиме їхня реабілітація? У Габі досить неприємна травма.

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Нам потрібно оцінити наступного тижня, як надовго він вибув, але це буде принаймні кілька тижнів. У Алекса проблема з литковим м'язом. Він не зможе грати в наступних іграх", – наводить слова Артети офіційний сайт Арсенала.

Додамо, що і Зінченко, і Мартінеллі є ключовими фігурами для Арсенала у цьому сезоні. Олександр зіграв у 33 матчах в усіх змаганнях, відзначившись голом та 2 асистами, а Габріел у 46 поєдинках записав до свого активу 15 м'ячів та 6 результативних передач.

"Канонірам" залишилось провести 2 зустрічі в АПЛ – 20 травня з Ноттінгем Форест і 28-го з Вулверхемптоном.

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