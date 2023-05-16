Забарный получил довольно полярные оценки за свой дебютный матч в стартовом составе Борнмута. Одни болельщики увидели перспективу в украинце, тогда как другие не могут понять, почему Илья обошелся "вишням" в 25 миллионов евро.

Пока Микель Артета продолжает ставить Александра Зинченко слева в обороне, легенда "канониров" Жилберто Силва убежден, что Саша больше всего пользы принесет, играя именно в центре поля. Подробнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Новый тренер Динамо – есть успешный кандидат, но с нюансом, шансы на трансфер Ярмоленко и других звездных новичков