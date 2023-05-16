"25 млн за него – это смешно": фанаты Борнмута набросились на Забарного, легенда Арсенала нашел позицию для Зинченко
11:52 - Читати українською
Илья Забарный получил резкую оценку от болельщиков Борнмута, а Александра Зинченко оценил экс-хавбек Арсенала и сборной Бразилии – Жилберто Силва.
Забарный получил довольно полярные оценки за свой дебютный матч в стартовом составе Борнмута. Одни болельщики увидели перспективу в украинце, тогда как другие не могут понять, почему Илья обошелся "вишням" в 25 миллионов евро.
Пока Микель Артета продолжает ставить Александра Зинченко слева в обороне, легенда "канониров" Жилберто Силва убежден, что Саша больше всего пользы принесет, играя именно в центре поля. Подробнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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