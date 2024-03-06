Барселона продолжает искать специалиста, который стал бы главным тренером после Хави.

Нынешний наставник каталонцев покинет команду по завершении сезона. Руководство уже начало изучать кандидатов, которые могли бы возглавить спортивный проект. Деку уже имеет целый список специалистов.

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По информации Relevo, тренер, который нравится и президенту клуба, и спортивному директору – это Микель Артета. Барселона уже контактировала со своим бывшим игроком, хотя он продолжает все отрицать.

Настоящей проблемой, если "сине-гранатовые" таки остановят свой выбор на Артете, будет действующий контракт с Арсеналом, который рассчитан еще на два сезона. Если Микель захочет перебраться в Каталонию, ему придется договариваться с лондонским клубом, поскольку Барса не сможет выплатить большую компенсацию.