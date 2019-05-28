Зинченко: Должны разобрать все сильные и слабые стороны сборной Сербии

Полузащитник сборной Украины поделился впечатлениями после прибытия в расположение национальной команды.

"С новыми силами и свежей головой приехал в сборную. Мы очень соскучились друг за другом. Пока почти не разговаривали, я только приехал, но сбор длительный, поэтому еще наговоримся.

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Все мы понимаем, что с сербами очень ответственная игра. Уверен, что во Львове у нас будет бешенная поддержка. Потому и там, и вообще, всюду в Украине любят футбол, тем более, когда играет сборная.

Для нас очень важна эта поддержка, поэтому приглашаем всех и каждого быть вместе с нами. Игра полностью будет очень непростая, потому что для сербов она также имеет большое значение. Должны подготовиться качественно, разобрав все их сильные и слабые стороны", – цитирует Зинченко пресс-служба УАФ.

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Матч Украина – Сербия состоится 7 июня на Арене Львов. За 3 дня "желто-синие" там же примут Люксембург.