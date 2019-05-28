Зінченко: Повинні розібрати всі сильні й слабкі сторони збірної Сербії

Півзахисник збірної України поділився враженнями після прибуття у розташування національної команди.

"З новими силами та свіжою головою приїхав до збірної. Ми дуже скучили один за одним. Поки що майже не розмовляли, бо я лише приїхав, але збір тривалий, тож ще наговоримося.

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Усі ми розуміємо, що з сербами дуже відповідальна гра. Упевнений, що у Львові ми матимемо просто шалену підтримку. Бо і там, і взагалі, усюди в Україні люблять футбол, тим більше, коли грає збірна.

Для нас дуже важлива ця підтримка, тому запрошуємо всіх і кожного бути разом із нами. Гра на сто відсотків буде дуже непроста, бо для сербів вона також має велике значення. Маємо підготуватися якісно, розібравши всі їхні сильні й слабкі сторони", – цитує Зінченка прес-служба УАФ.

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Матч Україна – Сербія відбудеться 7 червня на Арені Львів. За 3 дні "жовто-сині" там же приймуть Люксембург.