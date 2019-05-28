Украина – Сербия: гости существенно превосходят "сине-желтых" в трансферной стоимости

Портал Transfermarkt оценил общую стоимость сборной Сербии, против которой сыграет сборная Украины в отборе Евро-2020.

Сборная Сербии общую стоимость 356 млн евро, сообщает Команда 1, ссылаясь на данные немецкого портала Transfermarkt.

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Самым дорогим исполнителем является лидер Лацио Сергей Милинкович-Савич, которого оценивают в 75 млн евро. Вторым в списке идет Лука Йович – 55 млн евро.

Общая трансферная стоимость подопечных Андрея Шевченко составляет 149,95 млн евро. Самым дорогим является Андрей Ярмоленко – 20 млн евро.

Матч Украина – Сербия состоится 7 июня на Арене Львов. Через 3 дня "желто-синие" там же примут Люксембург.

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